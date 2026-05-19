Uppgifter: Chelsea och United intresserade av Bowen

Jarrod Bowen fortsätter att kopplas ihop med en flytt från West Ham.

Enligt brittiska uppgifter överväger både Chelsea och Manchester United en värvning.

West Ham riskerar nedflyttning från Premier League, samtidigt som flyttryktena kring Jarrod Bowen tar fart.



Tidigare har anfallaren kopplats ihop med Everton, Liverpool och Newcastle.

Nu rapporterar The Guardian att även Chelsea och Manchester United visar intresse. United uppges uppskatta Bowens mångsidighet i offensiven, medan Chelsea ser honom som ett alternativ på högerkanten.

Om West Ham åker ur Premier League kan klubben tvingas sälja spelare för att stärka ekonomin.



Bowen, som anslöt 2020, har kontrakt till 2030.

Han står noterad för 84 mål och 62 assist på 279 matcher.