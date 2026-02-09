Uppgifter: Chelsea redo att lägga en miljard på Álvarez

Chelsea uppges vilja förstärka sin anfallsuppsättning till sommaren.

Då är man redo att spendera stora pengar.

Enligt ESPN ska London-klubben vara redo att betala en miljard kronor för Julian Álvarez.

Foto: Alamy

Efter att ha slagit igenom i River Plate landade Julián Álvarez i Manchester City under sommaren 2022.

Två år senare var det dags för ännu en flytt för Argentinaren. Denna gång till Spanien och Atletico Madrid. Där har anfallaren spelat 89 matcher i vilka det har blivit 40 mål och 13 assist.

Nu kan han tänkas vara på gång att byta land ännu en gång, och resa tillbaka till England.

Detta då Chelsea ska vara den klubb som ligger i framkant kring en värvning av 26-åringen. Lägg där till att man beredda att betala stora summor för att lyckas med värningen.

Uppgifterna gör gällande att London-klubben är redo att betala över 100 miljoner euro, vilket är över en miljard kronor, för att knyta till sig Álvarez.

Anfallarens kontrakt med Madrid-klubben sträcker sig fram till sommaren 2030.