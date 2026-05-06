Uppgifter: Chelsea-stjärnan erbjuden till Barcelona

Wesley Fofana kan snart ha gjort sitt i Chelsea.

Nu har mittbacken blivit erbjuden en plats i Barcelona.

Det rapporterar franska Sky Sports.

Wesley Fofana har spelat för Chelsea sedan 2022 då han lämnade Leicester – och står i dag noterad för spel i 68 matcher. Under den senaste tiden har det dock inte gått något vidare, då man har förlorat sex raka matcher i Premier League.

Till sommaren kan det också bli tal om en flytt från London för mittbacken, om man får tro franska Sky Sports.

Detta då fransmannen har blivit erbjuden en plats i FC Barcelona av sina representanter. Lägg där till att Chelsea inte ska vara emot en sådan transfer.

Vad gäller prislappen kräver ”The Blues” minst 30 miljoner euro, eller 324 miljoner kronor, för att släppa försvararen. Även ”Barca” sägs vara intresserade av att värva in Fofana. Däremot föredrar de ett lån med köpoption snarare än att köpa loss honom direkt.

Wesley Fofanas avtal med Chelsea sträcker sig fram till sommaren sommaren 2029.

