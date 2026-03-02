Uppgifter: Chelsea utmanar om Núñez

Newcastle uppges visa intresse för Darwin Núñez, 26.

Nu ger sig även Chelsea in i jakten på anfallaren.

Det rapporterar tidningen The Chronicle.

Foto: Alamy

Darwin Núñez lämnade Liverpool för saudiska Al-Hilal i fjol. Hittills har uruguayanen noterats för nio mål och fen assist på 24 tävlingsmatcher i Saudiarabien. På senare tid har Nunez kopplats ihop med att återvända till Premier League.

Både Tottenham Hotspur och Newcastle United har visat intresse för 26-åringen. Enligt tidningen The Chronicle har ytterligare en klubb gett sig in i jakten på Núñez.

Det ska röra sig om intresse från Chelsea. Londonklubben letar efter en ny anfallare som kan konkurrera med Liam Delap, då han dragits med flera skador.

Darwin Núñez kontrakt med Al-Hilal sträcker sig till sommaren 2028.