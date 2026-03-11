Uppgifter: Chelsea vill plocka Manchester City-stjärnan

Manchester City-stjärnan Khadija Shaw sitter på utgående kontrakt.

I sommar kan det komma att bli en flytt till en konkurrent.

Chelsea uppges nämligen vilja värva anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Khadija Shaw har fortsatt att ösa in mål den här säsongen och anfallaren toppar Women’s Super Leagues skytteliga.

Hennes framtid i Manchester City är dock osäker.

Hennes kontrakt med storklubben går ut efter säsongen och nu kommer rapporter om att det kan komma att bli ett klubbyte inom England för anfallaren.

The Times rapporterar nämligen nu att Chelsea vill knyta till sig anfallaren i sommar.