Uppgifter: Chiesa kan vara på väg till Lazio

Federico Chiesa ser ut att vara på väg bort från Liverpool efter en kort sejour i klubben.

Enligt italiensk media är Lazio intresserade av 27-åringen.

Federico Chiesa, 27, som lämnade Juventus för Liverpool under sommaren, kan redan vara på väg att lämna klubben efter en säsong.



Hans tid i England har präglats av skadeproblem och sporadiska petningar, vilket har gjort att han inte har haft det lätt i Premier League. Hittills har han endast spelat elva tävlingsmatcher för Liverpool, där han gjort två mål och två assist.

De senaste månaderna har det rapporterats att Liverpool överväger att göra sig av med Chiesa, och en återkomst till Serie A verkar vara ett troligt alternativ.

Enligt uppgifter från La Lazio Siamo Noi har Lazio visat intresse för den italienske yttern.

Lazio vill helst låna in Chiesa under nästa säsong, men spelarens lön kan innebära problem för den italienska klubben. För att genomföra affären förväntas Liverpool bidra med en del av spelarens lön under lånesejouren. Det spekuleras även om en eventuell köpoption eller köpobligation i låneavtalet, som kan ligga på omkring 15 miljoner euro.

Chiesa har ett kontrakt med Liverpool som sträcker sig till 2028, och andra italienska klubbar som Napoli, Milan, Atalanta och Inter har också kopplats samman med spelaren under den senaste tiden.