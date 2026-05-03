Uppgifter: City förbereder enormt bud på Anderson

Elliot Anderson ryktas vara på väg bort från Nottingham Forest.

Nu är Manchester City nära en dyr värvning av mittfältaren.

Det skriver transferjournalisten Nicolo Schira.

Under en tuff säsong i Premier League har Elliot Anderson stuckit ut som ett glädjeämne i Nottingham Forest.

Med spel i 34 ligamatcher, där 23-åringen har gjort tre mål och två assist, har mittfältaren dragit till sig intresse från andra klubbar.

Bland de som har uppgetts vilja värva Anderson har både Manchester United och Manchester City varit de två mest omskrivna.

Nu har också den ljusblå Manchester-klubben närmat sig en värvning av Nottingham-spelaren. Det skriver transferjournalisten Nicolo Schira som menar på att Anderson är en av klubbens prioriterade värvningar under det kommande transferfönstret samtidigt som man förbereder ett ”enormt bud” på honom.

Enligt tidigare uppgifter kräver Nottingham Forest omkring en miljard kronor för att sälja sin stjärna. Andersons kontrakt med Forest sträcker sig fram till sommaren 2029.