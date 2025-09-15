Uppgifter: City kan utmana om Guehi

Liverpools värvning av Marc Guehi sprack.

Nu kan Manchester City utmana om Crystal Palace-stjärnan.

Det rapporterar Mirror.

Foto: Alamy

Marc Guehi såg ut att bli Liverpools nästa stora värvning under deadline day. Men affären sprack då Crystal Palace inte lyckades hitta en ersättare till sin mittbacksgeneral.

Liverpool uppges samtidigt vara måna att värva Guehi nästa sommar när hans kontrakt med Londonklubben löper ut. Enligt Mirror vill nu en konkurrent ge sig in i jakten.

Enligt tidningen ska Manchester City vara på jakt efter mittbacken och uppges vilja värva honom nästa sommar.

Guehi står noterad för 162 framträdanden i Crystal Palace.