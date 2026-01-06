Uppgifter: City redo att agera för Marc Guehi i vinter

Manchester City uppges intensifiera jakten på Crystal Palace-kaptenen Marc Guehi.

Enligt BBC kan ett bud komma redan i januari.

Manchester City är en av huvudkandidaterna att värva mittbacken Marc Guehi, rapporterar BBC. Klubbens intresse ska ha vuxit den senaste tiden, inte minst på grund av flera skador i backlinjen.

Josko Gvardiol väntas bli borta länge efter en benfraktur, samtidigt som både Ruben Dias och John Stones också finns på skadelistan. Det ska göra City mer benägna att agera redan under vinterfönstret.

Guehi, 25, har kontrakt med Crystal Palace säsongen ut och kan därmed lämna gratis i sommar. Förra året uppgavs prislappen ligga på drygt 500 miljoner kronor. Försvararen har tidigare kopplats ihop med klubbar som Liverpool, Bayern München och Barcelona.