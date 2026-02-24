Uppgifter: City-stjärnan kan bli lagkamrat med Salétros
Bernardo Silva, 31, kan lämna Manchester City.
Portugisen kopplas ihop med klubbar som Juventus, Benfica och Chicago Fire.
Det rapporterar Daily Mail.
Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City löper ut i sommar. Den portugisiske mittfältaren kopplats ihop med flera olika klubbar i samband med att avtalet löper ut.
Det har tidigare ryktats om att Silva kan göra en comeback i Benfica.
Daily Mail rapporterar att det dessutom finns intresse från italienska Juventus. Därtill ska MLS-klubben Chicago Fire vara suget på att värva 31-åringen.
I Chicago Fire huserar den tidigare AIK-stjärnan Anton Salétros sedan i vintras.
Bernardo Silva anslöt till City 2017 och har svarat för 74 mål och 78 assist på 443 matcher.
