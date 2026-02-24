Uppgifter: City-stjärnan kan bli lagkamrat med Salétros

Bernardo Silva, 31, kan lämna Manchester City.

Portugisen kopplas ihop med klubbar som Juventus, Benfica och Chicago Fire.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Alamy

Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City löper ut i sommar. Den portugisiske mittfältaren kopplats ihop med flera olika klubbar i samband med att avtalet löper ut.

Det har tidigare ryktats om att Silva kan göra en comeback i Benfica.

Daily Mail rapporterar att det dessutom finns intresse från italienska Juventus. Därtill ska MLS-klubben Chicago Fire vara suget på att värva 31-åringen.

I Chicago Fire huserar den tidigare AIK-stjärnan Anton Salétros sedan i vintras.

Bernardo Silva anslöt till City 2017 och har svarat för 74 mål och 78 assist på 443 matcher.