Uppgifter: City-stjärnan på väg bort – Chelsea intresserat

Khadija “Bunny” Shaw ser ut att lämna Manchester City.

Detta då hennes avtal med klubben löper ut under sommaren.

Enligt uppgifter från journalisten Ben Jacobs jobbar Chelsea för en bosman-värvning.

Den jamaicanska anfallaren Khadija “Bunny” Shaw har spelat för Manchester City sedan 2021 och har blivit en av klubbens mer framstående spelare.

Till sommaren löper hennes avtal med den ljusblå klubben ut och det har spekulerats en hel del kring 29-åringens framtid.

Enligt journalisten Ben Jacobs har Manchester City jobbat hårt för en förlängning med anfallaren men inte lyckats nå en överenskommelse. Med anledning av detta har Chelsea gett sig in i jakten och vill värva Shaw på en fri transfer under sommaren.

De är dock inte ensamma om att jaga jamaicanen. Enligt uppgifterna ska flera andra klubbar från såväl Women’s Super League som andra europeiska ligor och klubbar i amerikanska NWSL ha fört fram sitt intresse om en värvning.