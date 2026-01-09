Uppgifter: City tror sig snuva Liverpool och Arsenal på stjärnan

Marc Guehi fortsätter att vara attraktiv på transfermarknaden.

Snart kan dock alla skriverier kring Crystal Palace-stjärnan nå sitt slut.

Manchester City uppges vara säkra på att ha en affär i hamn inom kort.

Foto: Bildbyrån

Marc Guehi var otroligt nära en flytt till Liverpool i somras, men affären sprack i sista stund och sedan dess har mittbacken fortsatt vara ryktenas man.

Nu i det här vinterfönstret så har det fortsatt rapporteras om intresse från Liverpool, men även om intresse från toppkonkurrenterna Manchester City och Arsenal.

Skriverierna kring Crystal Palace-stjärnan kan dock nu vara på väg att nå sitt slut.

Brittiska Daily Star rapporterar nämligen nu att Manchester City är självsäkra vad gäller en affär kring Guehi och toppklubben tror sig ha en värvning klar inom de kommande dagarna.

25-åringen står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 20 matcher i Premier League.