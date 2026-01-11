Uppgifter: Claesson kan återvända till gamla klubben

Viktor Claesson lämnar FCK i sommar.

Då kan svensken återvända till IFK Värnamo.

Det rapporterar Värnamo Nyheter.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen meddelade FC Köpenhamn att Viktor Claesson lämnar i sommar då kontraktet löper ut. I ett uttalande berättade svensken att han kommer att flytta hem till Sverige.

– Vi flyttar hem till Sverige, och det känns som rätt tidpunkt, sa 34-åringen på FCK:s hemsida.

Nu rapporterar lokaltidningen Värnamo Nyheter att Claesson närmar sig en comeback till IFK Värnamo. Enligt tidningen ska parterna haft samtal och diskuterat framtiden. Där till kan det även finnas konkurrens från IF Elfsborg.

Viktor Claesson har förflutet i både IFK Värnamo och IF Elfsborg.