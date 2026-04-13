Uppgifter: Club Brügge är intresserade av Yohanna

Zadok Yohanna, 18, har en del flyttrykten på sig.

Nu kommer nya uppgifter om att Club Brügge är intresserade.

Förra veckan kom det uppgifter om att Ajax och Chelsea var intresserade av AIK:s stora stjärna, Zadok Yohanna. Men för en övergång kräver den allsvenska klubben 163 miljoner kronor samtidigt som andra uppgifter sa 217-271 miljoner kronor. Nu kommer det nya uppgifter kring Yohanna.

Enligt fotbollssajten Voetbalnieuws har även Club Brügge ögonen på Yohanna och man ska ha imponerats av ytterns prestationer.

Den belgiska ligatvåan letar efter en högerytter inför sommarens transferfönster, enligt samma sajt. 18-årige Yohanna har kontrakt till slutet av 2029 med AIK.