AIK-succén Zadok Yohanna, 18, kopplas ihop med Ajax och Chelsea.

”Gnaget” uppges kräva 20-25 miljoner euro för nigerianen.

Det rapporterar sajten Footy-Africa.

Foto: Bildbyrån

Zadok Yohanna har fått en raketstart på säsongen i AIK. Den 18-årige nigerianen svarade för ett mål och en assist i den allsvenska premiären.

Enligt tidigare uppgifter har storklubbarna Ajax och Chelsea visat intresse för Yohanna. Sajten Score Nigeria hävdar att AIK kräver 16 miljoner euro, motsvarande 163 miljoner kronor, för kantspringaren.

Nu kommer nya uppgifter om AIK:s kravbild.

Sajten uppger att ”Gnaget” kan tänka sig att sälja Yohanna för 20-25 miljoner euro, drygt 217-271 miljoner kronor. Allt beror på hur han presterar fram till sommaren, enligt sajten.

Skulle 18-åringen gå för den prislappen spränger det AIK:s nuvarande försäljningsrekord på 90 miljoner kronor (Alexander Isak till Dortmund).

Zadok Yohannas kontrakt med ”Gnaget” sträcker sig till och med 2029.

