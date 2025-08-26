Cremonese är nykomlingar i Serie A.

Nu försöker man göra en oväntad och spännande värvning.

Kontakter med Jamie Vardy uppges vara tagna.

Jamie Vardy är klubblös sedan han lämnat Leicester City.

Nu kommer uppgifter om att det kan bli en minst sagt oväntad övergång för engelsmannen.

Sky Sports Italia rapporterar nämligen nu om kontakter mellan Serie A-nykomlingarna Cremonese och Vardy.

Cremonese uppges vilja värva anfallaren, men Vardy har ännu inte tagit något beslut.

Flera klubbar sägs vara intresserade av anfallaren.