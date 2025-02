Uppgifter: Cristian Chivu ny huvudtränare för Parma

Den tidigare mittbacken Cristian Chivu har gjort klart med en ny klubb som tränare.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är rumänen klar för Serie A-klubben Parma.

Han sägs därtill göra sin första träning med laget under onsdagen.

Cristian Chivu, 44, har varit tränare för flera ungdomslag i Inter efter att han lade av sin professionella fotbollskarriär i Milano-klubben.



Nu sägs han ha gjort klart med sin första seniorklubb.



Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är rumänen klar som ny huvudtränare för Serie A-klubben Parma.



Där kommer han att vara ansvarig till och med sommaren 2025, med en option på förlängning om Parma håller sig kvar i Serie A.



Vidare skriver Schira att 44-åringen kommer att genomföra sin första träning under onsdagen. Han kommer även att ta med sig Angelo Palombo som assisterande tränare.



Under tidsdagen stod det även klart att Parma sparkar Fabio Pecchia från huvudtränarjobbet.

🚨 Excl. – Done Deal and confirmed! Cristian #Chivu will be new #Parma’s coach. Expected the first training tomorrow. #transfers https://t.co/xChCEV98AG