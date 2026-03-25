Uppgifter: Crystal Palace överväger Bournemouth-tränaren

Andoni Iraola sitter på ett utgående kontrakt med Bournemouth.

Nu överväger ligakonkurrenten Crystal Palace en värvning av spanjoren.

Det rapporterar The Telegraph.

Spanjoren Andoni Iraola, 43, har varit huvudtränare för Premier League-laget Bournemouth sedan sommaren 2023 – då han lämnade spanska Rayo Vallecano.

Under sina snart tre år i ”The Cherries” har den förre detta högerbacken basat över laget i 120 matcher, där 44 har slutat med seger, 35 med oavgjort och 41 med förlust.

Med mindre än ett halvår kvar på sitt kontrakt har Iraola gjorts aktuell för flera andra klubbar, men också en förlängning med Bournemouth.

Nu skriver brittiska The Telegraph att 43-åringen övervägs av Crystal Palace. Detta då man letar efter en ersättare till den nuvarande tränaren Oliver Glasner som kommer att lämna klubben.

Iraola har även gjorts aktuell för att ta över Tottenham Hotspur.