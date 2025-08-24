Uppgifter: Crystal Palace överväger Christoph Baumgartner

Crystal Palace vill förstärka offensiven.

Nu uppges klubben överväga Christoph Baumgartner.

Detta rapporterar Sky Sports.

Crystal Palace har nyligen sålt Eberechi Eze till Arsenal och Londonklubben vill nu förstärka offensiven.

Leicester Citys Bilal El Khannouss har under en längre tid varit aktuell, men Palace uppges inte ha kommit vidare i förhandlingarna med Championship-klubben.

Därför ser nu Londonklubben ut att se över sina alternativ.

Sky-journalisten Sacha Tavolieri rapporterar nu att Christoph Baumgartner är aktuell för Palace.

Han uppges vara ett realistiskt alternativ ifall El Khannouss inte går att lösa.

Baumgartner tillhör i dagsläget RB Leipzig och har kontrakt med den tyska toppklubben över säsongen 2028.