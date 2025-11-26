Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Crystal Palace rycker i konkurrent – han kan ersätta

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Joe Willock, 26, kan vara på väg att lämna Newcastle.
Enligt The Telegraph vill Crystal Palace värva mittfältaren.
Då kan Newcastle ersätta med Kees Smit från AZ Alkmaar.

Newcastle Upon Tyne, Storbritannien. 5 november 2025. Joe Willock från Newcastle United anländer under matchen Newcastle United mot Athletic Club i första omgången av UEFA Champions League på St. James' Park, Newcastle Upon Tyne, England den 5 november 2025.
Foto: Alamy

Vi kan vara på väg mot en Premier League-rockad i januarifönstret. Enligt ansedda The Telegraph vill Crystal Palace värva PL-konkurrenten Newcastles mittfältare Joe Willock.

”The Magpies” ska vara redo att sälja 26-åringen ”till rätt pris”. Samtidigt pekas AZ Alkmaars 19-åriga mittfältare Kees Smit ut som en ersättare för Newcastle-managern Eddie Howe.

Willock anslöt till Newcastle från Arsenal under sommaren 2021.

