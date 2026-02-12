Uppgifter: CSKA Sofia nära att riva Segers kontrakt

David Seger har spelat för bulgariska CSKA Sofia sedan sommaren 2025.

Nu kan hans avtal vara nära att rivas.

Det rapporterar Tema Sport.

Efter en framgångsrik tid med Östers IF, som bland annat renderade i en allsvensk uppflyttning, lämnade mittfältaren David Seger Sverige för utlandet under sommaren 2025.

Då skrev han på ett treårskontrakt med bulgariska CSKA Sofia där han i dag står noterad för spel i 15 matcher, varav tolv från start.

Nu kan dock tiden i Bulgarien lida mot sitt slut. Enligt tidningen Tema Sport (och Fotbollskanalen Headlines) är CSKA Sofia nära att riva Segers avtal, tillsammans med norrmannen Olaus Skarsem. Detta kommer att bli verklighet förutsatt att man inte hittar nya klubbadresser för spelarna innan det bulgariska transferfönstret bommar igen, den 24 februari.

Huruvida en comeback till den svenska fotbollen kan bli aktuell återstår att se. Tidigare har rapporter gjort gällande att Seger var aktuell för en utlåning till Öster.