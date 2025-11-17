Uppgifter: Då börjar utköpsklausulen på Semenyo att gälla

Bournemouths Antoine Semenyo har gjort succé i Premier League.

Nu kan han vara föremål för en flytt i januari.

Detta då han, enligt Sky Sports och The Athletic, har en utköpsklausul som börjar att gälla i vinter.

Foto: Bildbyrån

Under inledningen av årets säsong i Premier League var Bournemouths Antoine Semenyo glödhet. På de sju första matcherna gjorde han nämligen sex mål och tre assist – för att därefter lämna planen utan poäng i de fyra senaste matcherna.

Det har dock inte fått andra klubbar att släppa sitt intresse för 25-åringen som bland annat sades jagas av både Manchester United och Tottenham Hotspur under sommaren. Istället för en flytt valde dock Semenyo att krita på ett nytt avtal med Bournemouth, fram till sommaren 2030.

I detta ska det dock finnas en utköpsklausulpå 65 miljoner pund, eller 810 miljoner kronor, vilket The Athletic och Sky Sports rapporterar. Denna ska börja gälla i januari och måste aktiveras innan ett visst datum. Detta då en ny, och lägre, utköpsklausul börjar att gälla under sommarfönstret.

Till vintern sägs flera storklubbar, däribland Manchester City och Liverpool, visa intresse för Bournemouth-stjärnan.