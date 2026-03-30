Uppgifter: Då kan Aston Villa behålla Jadon Sancho

Han är just nu utlånad från Manchester United, men ser inte ut att återvända.

Nu skriver Football Insider att yttern kan bli kvar i Aston Villa, på permanent basis.

Foto: Bildbyrån

Jadon Sancho, 25, har varit utlånad av Manchester United till flera olika klubbar. För närvarande huserar engelsmannen i Aston Villa på lån, men ser inte ut att återvända till Manchester – enligt tidigare uppgifter.

Då gjorde rapporterna gällande att 25-åringen skulle återvända till Borussia Dortmund. Nu kommer dock motstridiga uppgifter från Football Insider.

De skriver nämligen att Aston Villa har gett sig in i jakten på att signa Sancho via ett permanent avtal. Det kommer dock att bli aktuellt i det fall att ”Villa” säkrar en plats i Champions League.

Aston Villa befinner sig just nu på en fjärdeplats i Premier League, vilket är den sista CL-platsen, och har fem poäng ner till Liverpool på femteplatsen.

Under den pågående säsongen har Jadon Sancho spelat 31 tävlingsmatcher för Birmingham-klubben, i vilka han har bidragit med ett mål och tre assist.