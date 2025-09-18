Danske mittbacken Thomas Kristensen drar till sig intresse.

Storklubben AC Milan uppges vara intresserad av försvararen.

Huvudstadsklubben har dansken på sin radar enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Thomas Kristensen är ordinarie och imponerar Udinese, frågan är dock hur länge klubben kommer att få behålla honom.

Gazzetta dello Sport rapporterar att AC Milan ser dansken som en framtida värvning och storklubben uppges ha honom på sin radar.

Massimiliano Allegri som spelar med trebackslinje vill förstärka defensiven ytterligare i kommande fönster och dansken pekas ut som ett alternativ.

Enligt uppgifterna så nobbade Udinese ett bud värt 15 miljoner euro (164 miljoner kronor) från Aston Villa på dansken i somras och det väntas krävas mer för att ta honom i vinter.