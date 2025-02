Uppgifter: De är favoriter att ta över Fiorentina

Raffaele Palladino hänger löst som huvudtränare för Fiorentina.

Nu uppger transferjournalisten Nicolò Schira att ”La Viola” har valt två favoriter att ta över jobbet.

Detta i form av Igor Tudor, senast i Lazio, och Pisas före detta tränare Alberto Aquilani.

Efter en fin start på Serie A för Fiorentina och Raffaele Palladino har resultaten börjat dala.



De tre senaste matcherna har alla slutat med förlust och två av dessa har kommit mot bottenlagen Como och Hellas Verona.



Nu uppger transferjournalisten Nicolò Schira att Palladinos framtid avgörs i de stundande matcherna – mot Lecce, Panathinaikos, Napoli och Juventus.



Skulle resultaten fortsatt gå emot Fiorentina har två kandidater att ta över Florensklubben pekats ut.



Detta i form av den förre Lazio-bossen Igor Tudor Alberto Aquilani som senast tränade Pisa.



Palladino har basat över Fiorentina sedan sommaren 2024.

