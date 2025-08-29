Uppgifter: Degerfors försöker med Vukojevic

Degerfors försöker få till en sista värvning.

Enligt Aftonbladet är klubben i samtal med Dijan Vukojevic.

Foto: Bildbyrån

Degerfors går en kamp mot klockan. Klubben försöker få till en värvning av anfallaren Dijan Vukojevic.

Enligt Aftonbladet pågår det samtal, om kontrakt, mellan parterna för att få till en affär innan transferfönstret stänger.

Skulle affären gå i hamn blir det en comeback för Vukojevic till Degerfors. 29-åringen representerade klubben 2022-2025.

Anfallaren ä kontraktslös sedan han bröt med polska Wieczysta Krakow.