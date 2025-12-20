Uppgifter: Degerfors intresserade av Friedrich

Degerfors vill stärka upp truppen inför 2026.

Enligt uppgifter från Expressen vill Degerfors värva Ricardo Friedrich.

Foto: Bildbyrån

Ricardo Friedrich, 32, tillhör Malmö FF men har fått bristande speltid under sin tid i klubben. Under sin tid i MFF har Friedrich även varit utlånad till HJK i Finland men återvände sedan till Skåneklubben.

Under lördagen kommer uppgifter från Expressen att Degerfors är intresserade av att värva den rutinerade målvakten. Enligt uppgifterna har arbeter Degerfors för att få igenom en övergång och samtal sägs ha påbörjats.

Friedrich har kontrakt med MFF över 2026 och står noterad för 30 matcher.