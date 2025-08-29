Uppgifter: Degerfors på väg att låna ut Maill Lundgren

Maill Lundgren ser ut att lämna Degerfors IF temporärt.

Yttern uppges vara på väg att lånas ut till Sandvikens IF.

Degerfors IF värvade Maill Lundgren från FC Stockholm inför säsongen.

I allsvenskan har dock 24-åringen fått rätt sparsamt med speltid och nu kan en temporär flytt från Värmlandsklubben vara på gång.

Smålandsposten-journalisten Filip Elg uppger nämligen att Lundgren är nära en utlåning till Sandvikens IF.

Lånet väntas sträcka sig över resten av säsongen.