Dennis Hadzikadunic ser ut att flytta till Italien.

Spel i Serie B-klubben Sampdoria väntar för den förre MFF-mittbacken.

Detta enligt den italienske journalisten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Den förre Malmö FF-mittbacken Dennis Hadzikadunic ser ut att närma sig en ny flytt från ryska Rostov.

Hadzikadunic som varit utlånad till Malmö FF, Mallorca och Hamburger SV ser ut att flytta till Italien.

Den italienska journalisten Nicolo Schira rapporterar nämligen om att det väntas bli en flytt till Sampdoria för mittbacken.

Hadzikadunic uppges vara överens med Serie B-klubben om ett kontrakt fram till sommaren 2027.