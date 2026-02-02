Uppgifter: Deportivo Alaves vill ha Diabate

Ibrahim Diabate, 26, ser ut att lämna Gais.

Nu kommer nya uppgifter från Aftonbladet om att ännu en klubb ger sig in i jakten.

Det rör sig om La Liga-klubben Deportivo Alaves.

Foto: Bildbyrån

Efter Gais succésäsong har Ibrahim Diabate ryktats till flera olika klubbar.

Enligt Aftonbladet har en till klubb gett sig in i jakten på Gais skyttekung Ibrahim Diabate. Denna gången rör det sig om La Liga-klubben Deportivo Alaves. Transferfönstret i Spanien stänger vid midnatt.

Diabate står noterad för 19 mål och fem assist i allsvenskan i fjol.