Uppgifter: Gais säljer Diabate till Sharjah FC
Ibrahim Diabate, 26, uppgavs i princip vara klar för Leicester City.
Nu rapporterar Sky-journalisten Rob Dorsett att Gais-stjärnan går till Sharjah FC.
Turerna kring Ibrahim Diabates nästa klubbadress har varit många. Gais har tidigare uppgetts vara i princip överens med Leicester City om anfallaren.
Nu kommer en vändning.
Enligt Sky Sports-journalisten Rob Dorsett blir det ingen flytt till Leicester för Diabate. I stället uppges Gais vara överens med Sharjah FC i Förenade arabemiraten om en försäljning av 26-åringen. Något pris på affären framkommer inte.
Ibrahim Diabate noterades för 18 mål i allsvenskan föra säsongen. Han blev delad skyttekung med Djurgårdens August Priske.
