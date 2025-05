Uppgifter: Di María vänder hem till Rosario Central

Ángel Di María har varit Benfica trogen de senaste två åren.

Till sommaren går Argentinarens kontrakt ut.

Då berättar Maisfutebol att 37-åringen föredrar att vända hem till Rosario Central.

Med en karriär i klubbar som Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain och Juventus valde Ángel Di María att flytta till tillbaka till Benfica sommaren 2023.



Där har han nu hunnit spela totalt 210 matcher i vilka han har gjort 47 mål och 52 assist.



Till sommaren går Argentinarens kontrakt med den portugisiska storklubben ut.



Då tyder det mesta på att 37-åringen kommer att flytta hem – för att spela i Rosario Central.



Det rapporterar Maisfutebol som även skriver att Inter Miami undersöker en värvning.

