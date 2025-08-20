Uppgifter: Diabate intresserar Lech Poznan

Allsvensk skytteligaledare.

Nu drar Ibrahim Diabate till sig allt mer intresse.

Nyligen skrevs det om Auxerre och nu kommer Sportbladet med uppgifter om att Lech Poznan vill ha Gais succéman.

Det var inför den här säsongen som Gais värvade Ibrahim Diabate från Västerås.

I stället för spel i superettan har ivorianen tagit årets allsvenska med storm och leder skytteligan med sina 14 mål – tre fler än tvåan Nahir Besara.

Men frågan är om 25-åringen blir kvar i allsvenskan säsongen ut. I dagarna skrevs det om intresse från franska Auxerre och nu skriver Sportbladet att Lech Poznan visar konkret intresse.

Den polska storklubben värvade tidigare i somras Leo Bengtsson från Aris Limassol.