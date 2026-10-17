Uppgifter: Díaz kan få lämna – i stället för Endrick

Endrick fick äntligen chansen och blev matchens lirare mot Roma.

Nu kan det i stället bli Brahim Díaz som får lämna Real Madrid.

Enligt uppgifter kan marockanen lånas ut redan i januari.

Foto: Bildbyrån

Länge såg Endrick ut att vara på väg bort från Real Madrid i vinter. Brassen hade bara spelat fyra minuter den här säsongen, och både Roma och AC Milan uppgavs vilja låna honom i januari. Roma sågs länge som favorit, och flera uppgifter gjorde gällande att 20-åringen var beredd att tacka ja till ett lån till den italienska huvudstaden.

Men i Champions League-mötet med just Roma fick han visa vad han kan. Real Madrid låg under med 3–1 på bortaplan när Endrick hoppade in som högerytter. Han gjorde det kvitterande målet till 3–3, Real vände till seger med 4–3 och brassen utsågs till matchens lirare.

Efter den insatsen är det inte längre lika självklart att han lämnar, och nu verkar en annan spelare ligga sämre till.

Foto: Bildbyrån

Brahim Díaz kan lånas ut

Enligt Marca har Brahim Díaz halkat efter Endrick i José Mourinhos hierarki. Den 27-årige marockanen har bara spelat fyra tävlingsmatcher den här säsongen och har för det mesta suttit på bänken.

Sedan han kom tillbaka till Real Madrid från Milan har han aldrig riktigt etablerat sig som given startspelare. Om det inte blir mer spel fram till vinterfönstret uppger Marca att Díaz kan lånas ut i januari, och det mest troliga sägs vara ett lån till en annan europeisk toppklubb.

Díaz har spelat totalt 167 matcher för Real, och hans kontrakt löper ut nästa sommar.