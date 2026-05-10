Uppgifter: Dif-talangen gör succé – kan lämna gratis

Kalipha Jawla är utlånad till Nordic United.

Nu kan 20-åringen lämna Djurgården gratis i sommar.

Det rapporterar Expressen.

Kalipha Jawla lånades ut av Djurgården till Nordic United på ett kontrakt över säsongen. Väl i superettan har 20-åringen gjort succé med fyra mål och en assist på sex matcher.

Nu rapporterar Expressen att Jawla kan lämna Djurgården gratis i sommar. Detta då det ska finnas ett stort intresse från allsvenska klubbar. Tidningen uppger även att norska Lilleström och danska Lyngby spanar på 20-åringen.

Jawlas avtal med Djurgården sträcker sig över 2026.