Uppgifter: Dif-talangen lämnar – för Giffarna

Joshua Mambu väntas lämna Djurgårdens IF.
Detta för superettan-klubben Gif Sundsvall.
Sundsvalls Tidning rapporterar att övergången väntas bli officiell inom kort.
Gif Sundsvall har under hösten plockat in Joshua Mambu, som tillhör Djurgårdens IF, på provspel och talangen har öppnat för en övergång till klubben.
– Det jag känner just nu är att jag vill känna på seniorfotboll, det skulle vara bra för min utveckling, sa han då till Gif-podden.
Nu ser en övergång också ut att vara nära.
Sundsvalls Tidning rapporterar att Giffarna väntas presentera ytterbacken inom kort. Hans kontrakt med Djurgården löper ut i vinter, så han ansluter således som Bosman till superettan-klubben.
Den här säsongen har talangen gjort två mål på 25 matcher i Djurgårdens P19-lag.
