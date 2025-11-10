Uppgifter: Dif-talangen lämnar – för Giffarna

Joshua Mambu väntas lämna Djurgårdens IF.

Detta för superettan-klubben Gif Sundsvall.

Sundsvalls Tidning rapporterar att övergången väntas bli officiell inom kort.

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall har under hösten plockat in Joshua Mambu, som tillhör Djurgårdens IF, på provspel och talangen har öppnat för en övergång till klubben.

– Det jag känner just nu är att jag vill känna på seniorfotboll, det skulle vara bra för min utveckling, sa han då till Gif-podden.

Nu ser en övergång också ut att vara nära.

Sundsvalls Tidning rapporterar att Giffarna väntas presentera ytterbacken inom kort. Hans kontrakt med Djurgården löper ut i vinter, så han ansluter således som Bosman till superettan-klubben.

Den här säsongen har talangen gjort två mål på 25 matcher i Djurgårdens P19-lag.