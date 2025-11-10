Uppgifter: Tidigare KFF-namn kan ta över Östers IF

Östers IF är på jakt efter en ny huvudtränare till nästa säsong.

Nu uppges en tidigare Kalmar FF-spelare vara aktuell för Växjö-klubben.

Nämligen Vesa Vasara.

Foto: Bildbyrån

Östers IF plockade in Roberth Björknesjö som interimtränare med förhoppningen att lösa det allsvenska kontraktet, så blev det inte.

Under gårdagen stod det klart att Östers IF åker ur allsvenskan och Växjöklubbens jakt på en ny huvudtränare fortsätter med det.

Eldar Abdulic och Endre Eide har tidigare gjort aktuell för klubben och nu adderas ytterligare ett namn.

Smålandsposten rapporterar nämligen nu att den förre Kalmar FF-spelaren Vesa Vasara finns med på klubbens lista.

Vasara tränare för nuvarande finska FC Inter Turku som slutade tvåa i den finska ligan den gångna säsongen.

Den tidigare yttern representerade Kalmar FF mellan 2002 och 2004.