Uppgifter: Dif vill säkra upp talang – drar till sig utländskt intresse

Djurgården vill säkra upp talangen Luka Bolbotinovic med ett avtal.

Samtidigt drar han till sig utländskt intresse.

Bland annat väntas han besöka Bundesliga-klubben Augsburg i veckan enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens spännande talang Luka Bolbotinovic gjorde en hel del mål i klubbens P17-lag förra säsongen och nu ser saker och ting ut att hända kring spelaren som är född 2009.

Sportbladet rapporterar denna tisdag att Djurgården vill säkra upp honom med ett avtal, samtidigt som det finns utländskt intresse för honom.

Enligt tidningen så har Bundesliga-klubben Augsburg bjudit in honom under veckan, för att han ska bekanta sig med klubben.

Den unge anfallaren har tidigare provtränat med den portugisiska storklubben Benfica enligt tidningen.