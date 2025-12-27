Uppgifter: Disasi kan lämna Chelsea i vinter

Axel Disasi kan lämna Chelsea i vinter.

Enligt uppgifter har Paris FC nu gett sig in i jakten på den franske mittbacken.



Chelsea värvade Axel Disasi, 27, från AS Monaco sommaren 2023. Efter en ordinarie debutsäsong har speltiden minskat, och fransmannen lånades förra säsongen ut till Aston Villa utan att slå sig in i startelvan.

Nu uppger transferexperten Fabrizio Romano att Paris FC visar intresse för Disasi, samtidigt som Chelsea ska vara redo att släppa försvararen i vinter.

En utlåning är dock inte aktuell, då klubben inte kan låna ut fler spelare utomlands.

Även Roma och Olympique Lyon, samt klubbar som Milan, Fiorentina och Borussia Dortmund, har tidigare kopplats ihop med mittbacken.



Disasis kontrakt med Chelsea sträcker sig till sommaren 2029.