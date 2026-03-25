Uppgifter: Dit kan Salah flytta efter Liverpool-exit

Mohamed Salah lämnar Liverpool efter säsongen.

De två huvuddestinationerna i sommar sägs vara Saudiarabien och MLS.

Det rapporterar Talksport.

Under tisdagen bekräftade Liverpool att Mohamed Salah lämnar efter säsongen. Parterna är överens om att avtalet bryts i förtid.

”Salah uttryckte sin önskan att göra detta tillkännagivande till supportrarna så snart som möjligt för att skapa transparens kring sin framtid, tack vare sin respekt och tacksamhet för dem”, skrev klubben på sin hemsida.

Salah har tidigare kopplats ihop med saudiska klubbar och enligt Talksport är det just huvuddestinationen när han lämnat Premier League. Talksport uppger därtill att det finns klubbar i MLS som visar intresse för egyptiern, bland annat San Diego FC.

Salah anslöt till Liverpool 2017 och har hittills gjort totalt 255 mål och 122 assist på 394 matcher.