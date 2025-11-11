Uppgifter: Djurgården har lagt bud på Hien

Djurgården uppges vara intresserat av Leon Hien.

Nu har ett bud lagts på Degerfors-spelaren.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Degerfors räddade sig kvar i allsvenskan efter att ha besegrat Brommapojkarna i den sista omgången. Nu kan en av lagets kuggar lämna för en ligakonkurrent.

Enligt tidigare uppgifter under tisdagen från Fotbollskanalen visar Djurgården intresse för försvararen Leon Hien. Senare under tisdagen kommer Expressen med uppgifterna om att ”Blåränderna” lagt ett bud på mittbacken. Tidningen uppger att Hien ses som ett förstaval inför säsongen 2026.

Klubbarna ska ha inlett samtal om en potentiell övergång för 24-åringen.

Leon Hien anslöt till Degerfors inför säsongen 2025. Storebrodern Isak har representerat Djurgården mellan 2020 och sommaren 2022.