Uppgifter: Djurgården har mottagit bud på Therkildsen

Peter Therkildsen är aktuell för en flytt.

Blåränderna uppges ha fått bud från Widzew Lodz.

Detta enligt danska bold.dk.

Peter Therkildsen plockades in av Djurgårdens IF inför fjolårssäsongen, men dansken hade svårt att slå sig in i Stockholmslagets startelva.

I allsvenskan ifjol blev det 13 framträdanden, men bara sex från start och nu kan han vara på väg bort från Blåränderna.

Danska bold.dk uppger nämligen att Djurgården mottagit bud från polska Widzew Lodz på 26-åringen.

Enligt uppgifterna så vill klubben ta honom på lån och i låneavtalet uppges även en köpoption finnas.

Dansken har kontrakt med Djurgården fram till sommaren 2027.