Uppgifter: Donnarumma vill till Manchester United

Han har spenderat de senaste fyra åren i Paris Saint-Germain – och nyligen vunnit Champions League.

Trots det uppges Gianluigi Donnarumma vilja flytta från Frankrike till England.

Detta för spel i Manchester United, enligt The Mirror.

Det var inför säsongen 2022/23 som Gianluigi Donnarumma, 26, lämnade AC Milan för Paris Saint-Germain i en omtalad affär.

Den reslige burväktaren har sedan dess vaktat PSG-målet vid 161 tillfällen och hållit nollan i 56 av matcherna. För ett par månader sedan var han även med och vann Champions League genom att besegra Inter i finalen.

Nu kan dock karriären i PSG, där han har kontrakt ett år till, vara över.

Enligt The Mirror, och TeamTalk, vill italienaren till Manchester United då den franska storklubben ser ut att vilja föryngra målvaktspositionen och gå för Lilles keeper Lucas Chevalier.

Om det finns några förhandlingar mellan parterna framgår inte av uppgifterna, inte heller någon övergångssumma nämns.