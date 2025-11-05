Uppgifter: Drar till sig intresse – Arsenal vill inte släppa stjärnan

Martin Ödegaard drar till sig intresse från FC Barcelona.

Några tankar på att släppa sin kapten har dock inte Arsenal.

Detta rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Arsenal-kaptenen Martin Ödegaard ser ut att vara eftertraktad på marknaden.

Spanska Fichajes rapporterar nämligen att FC Barcelona är intresserade av den norske mittfältaren.

Någon övergång ser dock inte ut att vara på gång.

Enligt de spanska uppgifterna så har Arsenal gjort det tydligt att man inte är intresserade av att lyssna på några bud på sin norske lagkapten.

26-åringen har kontrakt med Arsenal fram till sommaren 2028.