Uppgifter: Dubbla storklubbar ute efter Verbruggen

Brightons målvakt Bart Verbruggen drar till sig ett stort intresse.

Detta då både Bayern München och Chelsea uppges vilja värva honom.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som den 23-årige målvakten Bart Verbruggen värvades till Brighton & Hove Albion från belgiska Anderlecht.

Därefter har burväktaren gjort sig given i målet hos Premier League-klubben vilket i sin tur har dragit till sig intresse från andra klubbar.

Lyssnar man till uppgifter från sajten Talksport överväger den tyska gigantklubben Bayern München en värvning av Verbruggen under sommaren. Detta i form av en ersättare till den rutinerade keepern Manuel Neuer som har hunnit fylla 39 år.

München-klubben ska dock inte vara ensamma i jakten på nederländaren. Även Chelsea ska, enligt sajten Teamtalk, vara ute efter Verbruggen. Lägg där till att de uppges vara beredda att möta Brightons prislapp på 50 miljoner pund, eller 605 miljoner kronor.

Bart Verbruggens avtal med Brighton sträcker sig fram till sommaren 2028.