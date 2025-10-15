Uppgifter: Efter Ballon d’Or-miljonerna – vill ha nytt kontrakt

Ousmane Dembélé vann priset som världens bäste fotbollsspelare, Bollon d’Or.

Nu vill fransmannen ha ett nytt kontrakt med PSG.

Detta enligt tidningen L’Equipe.

Foto: Bildbyrån

Det var Ousmane Dembélé som tilldelades priset Ballon d’Or, världens bäste fotbollsspelare 2025. Detta efter att ha vunnit både den franska ligan och Champions League med Paris Saint-Germain.

Enligt den franska tidningen L’Equipe får yttern 20 000 euro (ungefär 220 000 kronor) i prispengar för själva Ballon d’Or-trofén. Där till har han fått flera miljoner av PSG genom en klausul.

Men Dembélé nöjer sig inte där. Fransmannens rådgivare uppges nu vilja ha ett nytt kontrakt till spelaren.

Dembélés nuvarande kontrakt sträcker sig till 2028.