Uppgifter: Efter strejken – så mycket kostar Ronaldo

Cristiano Ronaldo uppges strejka i den saudiska ligan.

Om en exit blir aktuell i sommar har han en utköspklausul på 50 miljoner euro.

Det rapporterar portugisiska Record.

Foto: Alamy

Cristiano Ronaldo uppges strejka. Enligt flera medier är den portugisiske stjärnan inte nöjd med hur hans klubb Al Nassr behandlas av Saudiarabiens offentliga investeringsfond, PIF. Ronaldo menar att PIF främjar Al Nassrs rivaliserande klubbar främst cad det gäller investeringar.

Enligt den portugisiska tidningen Record överväger 40-åringen att lämna Saudiarabien i sommar. Om en klubb väljer att köpa loss honom kommer det att kosta en del, skriver Record.

Tidningen uppger att Ronaldo har en utköpsklausul på 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 526 miljoner kronor.

Ronaldos kontrakt med Al Nassr sträcker sig till sommaren 2027.