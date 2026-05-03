Uppgifter: Efter succén – Roma köper loss Malen

Han lånades ut till Milan under vintern.

Sedan dess har Donyell Malen gjort succé med Roma.

Nu är Rom-klubben beredda att köpa loss anfallaren, enligt Voetbal.

Den 16:e januari meddelade AS Roma att man hade gjort klart med ett lån av Aston Villa-spelaren Donyell Malen, 27.

Sedan dess har den nederländska anfallaren gjort storsuccé i Italien och bidragit med hela tolv mål på 16 matcher.

Med ett avtal som sträcker sig fram till den sista juni i år har Roma nu bestämt sig för att utnyttja den köpoption som finns i anfallarens avtal.

Det skriver nederländska Voetbal som också skriver att optionen ligger på 25 miljoner euro, eller 270 miljoner kronor.

Donyell Malen lämnade Borussia Dortmund för Aston Villa under vintern 2025 och har tidigare spelat för klubbar som Arsenal och PSV Eindhoven.