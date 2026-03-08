Uppgifter: Eichhorn jagas av flera klubbar
Kennet Eichhorn, 16, haft gjort det bra på Hertha Berlins mittfält.
Nu jagas han av flera klubbar, bland annat från England.
Det uppger Bild.
16-åringen styrt och ställt på Hertha Berlins mittfält i den här säsongen. Nu har han dragit till sig intresse från flera klubbar.
Bild rapporterar att toppklubbarna i Bundesliga, som sedan tidigare jagat Eichhorn har fått konkurens av engelska giganter.
Uppgifterna säger att både Arsenal och Manchester United är intresserade av mittfältaren.
16-åringen har kontrakt med Hertha till 2029, men enligt Bild finns en utköpsklausul som medför att han kan vara aktuell i sommar, men det kommer kosta cirka 106 miljoner kronor.
