Uppgifter: Eichhorn jagas av flera klubbar

Kennet Eichhorn, 16, haft gjort det bra på Hertha Berlins mittfält.

Nu jagas han av flera klubbar, bland annat från England.

Det uppger Bild.

Foto: Alamy

16-åringen styrt och ställt på Hertha Berlins mittfält i den här säsongen. Nu har han dragit till sig intresse från flera klubbar.

Bild rapporterar att toppklubbarna i Bundesliga, som sedan tidigare jagat Eichhorn har fått konkurens av engelska giganter.

Uppgifterna säger att både Arsenal och Manchester United är intresserade av mittfältaren.

16-åringen har kontrakt med Hertha till 2029, men enligt Bild finns en utköpsklausul som medför att han kan vara aktuell i sommar, men det kommer kosta cirka 106 miljoner kronor.