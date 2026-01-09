Uppgifter: Elfsborg nära affär med Lilleström

Camil Jebara, 22, kan ha gjort sitt i Elfsborg.

Enligt Expressen är Borås-klubben nära en affär med Lilleström SK i Norge.

Endast detaljer uppges återstå.

Foto: Bildbyrån

Genombrottet i Elfsborg har uteblivit för 22-åriga Camil Jebara. I fjol var yttern utlånad till Kalmar FF och var med och sköt upp klubben tillbaka till allsvenskan, men någon framtid i Borås verkar det inte finnas för den återvändande spelaren.

Enligt Expressen är Jebara bara detaljer från att skriva på för den norska högstaligaklubben Lilleström SK. Endast den obligatoriska läkarundersökningen uppges återstå innan affären kan bli officiell, enligt tidningen. Om allt går som det ska väntas övergången presenteras inom den närmsta veckan.

Hur stor summa övergången betyder för Elfsborg framgår inte av uppgifterna.